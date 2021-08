Wayne Carpendale auf Instagram – offen über Zusammenbrüche

Wayne Carpendale hat es offenbar übel erwischt. Auf seinem Instagram-Profil ließ der Schauspieler seine Fans an seinem Leid teilhaben – und richtete an sie eindringliche Worte als Warnung.

Zu einem Selfie, das Wayne Carpendale mit wilder Frisur und erschöpftem Blick zeigt, schrieb er: "Das war das beste Foto, welches ich in fünf Versuchen hinbekommen habe. Aber es muss ja nicht immer alles schön sein hier."

Er habe in den zurückliegenden Wochen nicht gut auf sich geachtet, bekannte der Schauspieler und Moderator. "Drei bis vier Stunden Schlaf, abends nur noch eben die Chips aus der Minibar reingefuttert, Sport nicht geschafft und das Trinken vergessen." Grund dafür sei unter anderem die Hausbau-Planung sowie die bevorstehende Premiere des Kinofilms "Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing", für den Carpendale eine Sprechrolle übernommen hat.

Den Grund, warum er so intime Dinge von sich preisgibt, erklärte er ebenfalls: "Weil eben nicht immer alles Sonnenschein ist und auch nicht sein muss." Abschließend richtete Carpendale eindringliche Worte an seine rund 200.000 Instagram-Fans: "Bleibt bei Euch und gebt Euer persönliches Bestes, seid nah an Euren Liebsten und zeigt Empathie gegenüber Euren Mitmenschen. Alles andere ist sch...egal!"