Helene Fischer: Ihr neuer Song feiert auf RTL Premiere

Für die deutsche Musik-Branche ist es ein großer Tag, wenn Helene Fischer einen neuen Song herausbringt. Auf RTL wird der Song am Freitag (6. August) Free-TV-Premiere feiern und im Laufe des Tages auf gleich sieben Sendern laufen.

Mit "Despacito"-Star Luis Fonsi meldet sich Helene Fischer am Freitag nach langer Pause zurück. "Endlich neue Musik von Helene", das werden sich viele Fans in Deutschland denken. Die Zeiten des Musik-Fernsehens in Deutschland sind eigentlich vorbei. Für Fischer gibt es aber doch eine kleine Renaissance.