Shape of Water – Das Flüstern des Wassers: Kritik zum Oscar-Abräumer auf ProSieben

In seiner betörend gefilmten Fantasy-Romanze erzählt Guillermo del Toro von der Annäherung zwischen einer stummen Putzfrau und einem geheimnisvollen Wassermann.

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Dass er ein Leinwandmagier mit blühender Fantasie ist, stellte Guillermo del Toro schon mehrfach unter Beweis. Immer wieder gelang es dem mexikanischen Regisseur und Drehbuchautor, aufregende Welten zu entwerfen und diese in bedrückende historische Kontexte einzubetten. Auch das vierfach oscarprämierte Fantasy-Drama "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" (2017), das nun bei ProSieben wiederholt wird, fällt in diese Kategorie: Fantastische Elemente und filmgeschichtliche Referenzen werden mit einem beklemmenden realen Hintergrund vermischt.