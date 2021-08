Jennifer Aniston spricht über ihren Umgang mit Ungeimpften

Schauspielerin Jennifer Aniston traf in der Corona-Krise eine kompromisslose Entscheidung: Sie trennte sich von engen Freunden, die sich nicht impfen lassen wollen. Das zog Kritik nach sich, auf welche Aniston nun erneut auf Instagram reagierte.

"Friends"-Star Jennifer Aniston hat eine klare Meinung pro Corona-Schutzimpfung, aber offenbar auch eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen, die auf das Vakzin verzichten. Als sie vor kurzem bekannt gab, sie haben sich von "ein paar Leuten" aus ihrem direkten Umfeld getrennt, weil sie sich entweder nicht impfen lassen oder ihren Impfstatus nicht mitteilen wollten, wurde die Schauspielerin scharf kritisiert. Am Donnerstag reagierte sie auf die Kritik in einer weiteren Instagram-Story.

Dabei ging sie auf die Frage eines Fans ein, warum sie sich Sorgen mache, wenn sie Ungeimpfte Menschen um sich habe. Schließlich sei sie selbst durch die Impfung ja geschützt. "Weil du, wenn du die Variante hast, immer noch in der Lage bist, sie an mich weiterzugeben", bezog sich die 52-Jährige auf die durch die Delta-Variante verursachten Durchbruchsfälle von COVID-19-Infektionen, die nach wie vor selten sind.

"Deshalb würde ich sein Leben in Gefahr bringen"

Allerdings gehe es dabei nicht in erster Linie um sie. "Ich werde vielleicht ein bisschen krank, aber ich werde nicht ins Krankenhaus eingeliefert und sterbe auch nicht", so die Golden-Globe-Gewinnerin. "Aber ich kann es jemandem übertragen, der nicht geimpft ist und dessen Gesundheit gefährdet ist – oder jemandem der eine Vorerkrankung hat – und deshalb würde ich sein Leben in Gefahr bringen", führte Aniston aus.