3 1/2 Stunden: Der ARD-Film zu 60 Jahren Mauerbau

DDR-Lokomotivführerin Edith Salzmann (Luisa-Céline Gaffron) soll einen Interzonenzug von München nach Ost-Berlin an der Grenze übernehmen - an einem besonderen Tag: Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. Viele Reisende stehen vor einer Lebensentscheidung: sitzen bleiben oder den Zug verlassen? Fotoquelle: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller