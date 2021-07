Olympia 2021 im TV heute: Zeitplan, Sendetermine bei ARD, ZDF, Eurosport

Mit einem Jahr Verspätung finden in Tokio die Olympischen Spiele statt. Die Übertragungsrechte liegen bei Discovery (Eurosport), aber auch ARD und ZDF zeigen die Wettkämpfe live im TV. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung des Sport-Events.

Welche Sender übertragen Olympia? Wie schon bei den Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) besitzt das amerikanische Unternehmen Discovery die Erstrechte für die Übertragung und zeigt die Spiele über den Free-TV-Sender Eurosport 1, Pay-TV-Sender Eurosport 2 sowie beim kostenpflichtigen Eurosport Player, bei dem alle Wettkämpfe im vollen Umfang live und auf Abruf streambar sind. ARD und ZDF dürfen die Spiele über Sublizenzen aber ebenfalls übertragen. Mit welchen Kommentatoren, Experten und Moderatoren ARD, ZDF und Eurosport an den Start gehen, erfahren Sie hier.

Was ist mit Livestreams? Im Free-Bereich von Joyn werden bis zu acht Eurosport-Streams mit deutschem Kommentar angeboten, beim kostenpflichtigen Anbieter Joyn PLUS+ gibt es jeden Wettkampf zu sehen, teilweise mit Originalkommentar. Auch der kostenpflichtige Eurosport Player bietet jedes Event als Livestream und auf Abruf an. Der Streaming-Anbieter kostet aktuell 6,99 Euro im Monat. ARD und ZDF haben ebenfalls (kostenlose) Livestreams im Angebot. Die ARD kündigt auf sportschau.de/olympia bis zu zehn parallele Livestreams an, auch das ZDF will in seinem Online-Livecenter bis zu zehn Livestreams anbieten.

Welches Programm plant Eurosport? Eurosport1 zeigt rund um die Uhr Olympia. Vom Wettkampfbeginn gegen 1.00 Uhr an begleitet Eurosport 1 die Fans zunächst mit längeren Sessions oder kompletten Spielen durch die Nacht. Von 9.00 bis 17.00 Uhr plant der Sender eine Konferenz, die sogenannte Medal Zone, in der immer live zu aktuellen Entscheidungen geschaltet wird. Die Moderationsteams sowie regelmäßige News-Sendungen sollen die Zuschauer regelmäßig auf den Stand der Dinge bringen. Nach dem Live-Programm gibt es Highlight-Sendungen. "Bei Eurosport auf Joyn bekommen die Fans im Free-Bereich neben Eurosport 1 bis zu acht weitere deutsch-kommentierte Live-Feeds, dazu kommt auf Joyn PLUS+ jede Sekunde der Olympischen Spiele live", erklärt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.

Zeitplan und Sendetermine Das Olympische Programm ist sehr umfangreich. Es werden 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten und 51 Disziplinen ausgetragen. In dieser Übersicht haben wir Ihnen die Sendetermine mit einigen Highlights des jeweiligen Wettkampftages zusammengestellt. Den gesamten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Webseite der Spiele. Dort finden Sie alle Sportarten auf einen Blick und können so die für Sie persönlich spannendsten Entscheidungen herausfiltern.

ARD und ZDF übertragen im Wechsel, die Olympia-Sendungen beginnen in der Regel gegen Mitternacht bzw. 1 Uhr morgens und dauern bis zum späten Nachmittag. Die Zeitangaben in unserem Plan beziehen sich auf den Start der Wettkämpfe, nicht auf die (Live-)Übertragung bei ARD und ZDF. Erfahrene Olympia-Zuschauer wissen: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen die ein oder andere Entscheidung auch nur als Aufzeichnung.

Die Sendetermine bei ARD/ZDF mit den Highlights*: Mittwoch, 28. Juli 2021

1.45 bis 17.00 Uhr (ZDF)

Rudern: Finale Doppelzweier Männer und Frauen, Finale Vierer Männer und Frauen, Finale Doppelvierer Männer und Frauen, (2.15 Uhr) -> Entscheidung

Basketball (Männer): Vorrunde Deutschland - Nigeria (3.00 Uhr)

Schwimmen: Finale 200 m Freistil Frauen, Finale 200 m Schmetterling Männer, Finale 200 m Lagen Frauen, Finale 1500 m Freistil Frauen, Finale: 4 x 200 m Freistil-Staffel Männer (3.30 Uhr) -> Entscheidung

Radsport: Einzelzeitfahren Frauen (4.30 Uhr) -> Entscheidung

Hockey (Frauen): Vorrunde Deutschland – Irland (5.15 Uhr)

Radsport: Einzelzeitfahren Männer (7.00 Uhr) -> Entscheidung

Wasserspringen: Finale Synchronspringen 3-m-Brett Männer (8.00 Uhr) -> Entscheidung

Fußball (Männer): Vorrunde Deutschland – Elfenbeinküste (10.00 Uhr)

Reiten: Dressur Einzel (10.30 Uhr) -> Entscheidung

Turnen: Finale Mehrkampf Männer (12.15 Uhr) -> Entscheidung

Fechten: Finale Säbel Team Männer (12.30 Uhr) -> Entscheidung

Handball (Männer): Vorrunde Frankreich – Deutschland (14.30 Uhr) Donnerstag, 29. Juli

00.50 bis 17.00 Uhr (ARD)

Rudern: Finale Zweier Männer und Frauen, Finale Leichtgewichts-Doppelzweier Männer und Frauen (2.15 Uhr) -> Entscheidung

Schwimmen: 800 m Freistil Männer – Finale, 200 m Brust Männer – Finale, 200 m Schmetterling Frauen – Finale, 4 x 200 m Freistil Frauen – Finale (3.30 Uhr) -> Entscheidung

800 m Freistil Männer – Finale, 200 m Brust Männer – Finale, 200 m Schmetterling Frauen – Finale, 4 x 200 m Freistil Frauen – Finale (3.30 Uhr) Tennis: Einzel Frauen – Halbfinals (4.00 Uhr)

Hockey (Männer): Südafrika – Deutschland (4.45 Uhr)

Kanuslalom: Kanu Einer Frauen – Finale (8.45 Uhr) -> Entscheidung

Judo: Frauen bis 78 kg – Finale (11.25 Uhr), Männer bis 100 kg – Finale (12.00 Uhr) -> Entscheidung

Fechten: Degen Mannschaft Frauen – Finale (12.50 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Einzel Männer und Frauen – Bronze (13.00 Uhr), Finale (14.00 Uhr) -> Entscheidung Freitag, 30. Juli

1.10 bis 17.00 Uhr (ZDF)

Leichtathletik: Qualifikation und Vorläufe (2.00 Uhr)

Rudern: Finale Einer Frauen, Finale Einer Männer, Finale Achter Frauen, Finale Achter Männer (2.30 Uhr) -> Entscheidung

Hockey (Frauen): Südafrika - Deutschland (2.30 Uhr)

Schwimmen: Finale 200 m Brust Frauen, Finale 200 m Rücken Männer, Finale 100 m Freistil Frauen, Finale 200 m Lagen Männer (3.30 Uhr) -> Entscheidung

Radsport: Finale BMX Race Frauen und Männer (4.40 Uhr) -> Entscheidung

Tennis: Halbfinals Einzel Männer, Spiel um Bronze Doppel Männer, Finale Doppel Männer, Halbfinals Mixed (ab 5.00 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: Finale 10.000 m Männer und Vorläufe/Qualifikationen (12.05 Uhr) -> Entscheidung

Fechten: Finale Degen Team Männer (12.30 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Finale Einzel Männer (13.00 Uhr) -> Entscheidung

Hockey (Männer): Vorrunde Deutschland – Niederlande (13.45 Uhr)

Handball (Männer): Vorrunde Deutschland – Norwegen (14.30 Uhr) Samstag, 31. Juli

23.55 (Freitag) bis 17.00 Uhr (ARD)

Triathlon: Mixed Staffel – Finale (0.30 Uhr) -> Entscheidung

Schwimmen: 100 m Schmetterling Männer – Finale, 200 m Rücken Frauen – Finale, 800 m Freistil Frauen – Finale, 4 x 100 m Lagen Mixed – Finale (03.30 Uhr) -> Entscheidung

Tennis: Männer Einzel – Spiel um Platz 3 (05.00), Frauen Einzel – Finale (8.00 Uhr) -> Entscheidung

Gewichtheben: Männer bis 81 kg und bis 96 kg - Finale (8.50 Uhr) -> Entscheidung

Bogenschießen: Einzel Männer – Finale (9.45 Uhr) -> Entscheidung

Basketball (Männer): Vorrunde Deutschland - Australien (10.20 Uhr)

Judo: Mannschaft Mixed – Finale (11.20 Uhr) -> Entscheidung

Hockey (Frauen): Vorrunde Deutschland – Niederlande (11.30 Uhr)

Leichtathletik: 100 m Frauen – Halbfinals, Diskus Männer – Finale, 4 x 400 m Mixed – Finale, ) 100 m Frauen Finale (ab 12.15 Uhr) -> Entscheidung Sonntag, 1. August

1.15 bis 17.00 Uhr (ZDF)

Golf: 4. Runde Männer (1.15 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. Finale Kugelstoßen Frauen (ab 2.10 Uhr) -> Entscheidung

Radsport: Finale BMX Freestyle Frauen und Männer (3.10 Uhr) -> Entscheidung

Schwimmen: Finale 50 m Freistil Männer, Finale 50 m Freistil Frauen, Finale 1500 m Freistil Männer, Finale 4 x 100 m Lagen-Staffel Frauen, Finale 4 x 100 m Lagen-Staffel Männer (3.30 Uhr) -> Entscheidung

Tennis: Finale Einzel Männer, Doppel Frauen und Mixed (ab 5.00 Uhr) -> Entscheidung

Wasserspringen: Finale 3-m-Brett Frauen (8.00 Uhr) -> Entscheidung

Turnen: Finale Boden Männer, Finale Sprung Frauen, Finale Pauschenpferd Männer, Finale Stufenbarren Frauen (ab 10.00 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. Finale Hochsprung Männer, Finale Dreisprung Frauen, Finale 100 m Männer (ab 12.05 Uhr) -> Entscheidung

Handball (Männer): Vorrunde Deutschland – Brasilien (12.30 Uhr)

Fechten: Finale Florett Mannschaft Männer (12.50 Uhr) -> Entscheidung Montag, 2. August

2.10 bis 17.00 Uhr (ARD)

Leichtathletik: u.a. Weitsprung Männer – Finale (3.20 Uhr) und 200 m Hürden Frauen – Finale (4.50 Uhr) -> Entscheidung

Badminton: Frauen Doppel – Finale (6.00 Uhr) -> Entscheidung

Segeln: 49er Männer – Finale (8.30 Uhr) -> Entscheidung

Reiten: Vielseitigkeit Mannschaft – Finale (10.00 Uhr) -> Entscheidung

Turnen: Ringe Männer – Finale, Boden Frauen – Finale, Sprung Männer – Finale (ab 10.00 Uhr) -> Entscheidung

Fußball: Frauen – Halbfinale (10.00 / 13.00 Uhr)



Bahnrad: Teamsprint Frauen – Finale (11.05 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. Diskus Frauen – Finale, 3.000 m Hindernis Männer – Finale, 5.000 m Frauen – Finale (ab 13.00 Uhr) -> Entscheidung Dienstag, 3. August

1.35 bis 17.00 Uhr (ZDF)

Leichtathletik: u.a. Finale Weitsprung Frauen, Finale 400 m Hürden Männer (ab ca. 2.00 Uhr) -> Entscheidung

Kanusprint: Finale 200 m K1 Frauen, 1000 m C2 Männer, 1000 m K1 Männer, 500 m K2 Frauen (ab 2.30 Uhr) -> Entscheidung

Hockey: Halbfinale Männer (3.30 / 12.05 Uhr)

Wasserspringen: Finale 3-m-Brett Männer (8.00 Uhr) -> Entscheidung

Turnen: Finale Barren Männer, Schwebebalken Frauen, Reck Männer (10.00 Uhr) -> Entscheidung

Fußball: Halbfinale Männer (10.00 / 13.00 Uhr)

Bahnrad: Finale Mannschaftsverfolgung Frauen, Finale Teamsprint Männer (10.05 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. Finale Stabhochsprung Männer, Finale Hammerwerfen Frauen, Finale 800 m Frauen, Finale 200 m Frauen (ab 12.05 Uhr) -> Entscheidung Mittwoch, 4. August

00.55 bis 17.00 Uhr (ARD)

Schwimmen: Freiwasser Frauen – Finale (00.50 Uhr) -> Entscheidung

Freiwasser Frauen – Finale (00.50 Uhr) Leichtathletik: u.a. 1. Wettkampftag Zehnkampf und Siebenkampf, 400 m Hürden Frauen – Finale (ab 2.00 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Mannschaft Frauen – Halbfinale (3.00 Uhr)

Mannschaft Frauen – Halbfinale (3.00 Uhr) Hockey: Frauen – Halbfinale (3.30 / 12.00 Uhr)

Skateboard: Park Frauen – Finale (5.30 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Mannschaft Männer – Halbfinale (7.30 /12.30 Uhr)

Segeln: 470er Männer und Frauen – Finale (7.30 Uhr) -> Entscheidung

Boxen: Leichtgewicht Männer – Finale (8.35 Uhr) -> Entscheidung

Bahnrad: Teamverfolgung Männer – Finale (11.00 Uhr) -> Entscheidung

Reiten: Springreiten Einzel – Finale (12.00 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. 3.000 m Hindernis Frauen – Finale, Männer Hammerwurf – Finale, 800 m Männer – Finale, Zehnkampf, 200 m Männer – Finale (ab 13.00 Uhr) -> Entscheidung Donnerstag, 5. August

00.45 bis 17.00 Uhr

Freiwasserschwimmen: 10 km Männer (00.45 Uhr) -> Entscheidung

Beachvolleyball: Halbfinals Frauen und Männer (ab 2.00 Uhr)

Leichtathletik: u.a. 2. Tag Zehnkampf und Siebenkampf, Finale Dreisprung Männer, Finale Kugelstoßen Männer, Finale 110 m Hürden Männer (ab 2.00 Uhr) -> Entscheidung

Kanusprint: Finale 200 m K1 Männer, Finale 200 m C1 Frauen, Finale 500 m K1 Frauen, Finale 1000 m K2 Männer (2.30 Uhr) -> Entscheidung

Skateboard: Finale Park Männer (5.30 Uhr) -> Entscheidung

Volleyball: Halbfinale Männer (6.00 / 22.00 Uhr)

Basketball: Halbfinale Männer (6.15 / 13.00 Uhr)

Wasserspringen: Finale 10-m-Turm Frauen (ca. 8.00 Uhr) -> Entscheidung

Handball: Halbfinale Männer (10.00 / 14.00 Uhr)

Bahnrad: Finale Keirin Frauen, Finale Omnium Männer (10.45 Uhr) -> Entscheidung

Hockey: Finale Männer (12.05 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: u.a. Finale Stabhochsprung Frauen, Finale 400 m Männer, Entscheidung Siebenkampf, Entscheidung Zehnkampf (ab 12.05 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Finale Mannschaft Frauen (12.30 Uhr) -> Entscheidung

Beachvolleyball: Halbfinale Frauen und Männer (14.00 Uhr)

Klettern: Entscheidung Combined Lead Männer (14.10 Uhr) -> Entscheidung Freitag, 6. August

1.05 bis 17.00 Uhr (ARD)

Leichtathletik: Gehen 50 km Männer – Finale (2.00 Uhr), Gehen 20 km Frauen – Finale (09.30 Uhr) -> Entscheidung

Beachvolleyball: Frauen – Spiel um Bronze (3.00 Uhr) und Finale (4.30 Uhr) -> Entscheidung

Hockey: Frauen – Spiel um Bronze (3.30 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Mannschaft Männer – Spiel um Bronze (4.00 Uhr) -> Entscheidung

Fußball: Frauen – Finale (4.00 Uhr) -> Entscheidung

Volleyball: Frauen – Halbfinale (6.00 /14.00 Uhr)

Basketball: Frauen – Halbfinale (6.40 / 13.00 Uhr)

Wasserball: Männer – Halbfinale (7.00 / 11.20 Uhr)

Moderner Fünfkampf: Frauen (ab 7.30 Uhr) -> Entscheidung

Boxen: Schwergewicht Männer – Finale (8.05 Uhr) -> Entscheidung

Bahnrad: Madison Frauen – Finale, Sprint Männer – Finale (10.15 Uhr) -> Entscheidung

Klettern: Combined Frauen – Finale (10.30 Uhr) -> Entscheidung

Tischtennis: Mannschaft Männer – Finale (12.30 Uhr) -> Entscheidung

Fußball: Männer – Spiel um Bronze (13.00 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: Speer Frauen – Finale, 5.000 m Männer – Finale, 400 m Frauen – Finale, 1.500 m Frauen – Finale, 4 x 100 m Staffel Frauen – Finale, 4 x 100 m Staffel Männer – Finale (ab 13.50 Uhr) -> Entscheidung Samstag, 7. August

23.45 (Freitag) bis 17.00 Uhr

Leichtathletik: Marathon Frauen (00.00 Uhr) -> Entscheidung

Golf: 4. Runde Frauen (0.30 Uhr) -> Entscheidung

Kanusprint: Finale 500 m C2 Frauen, Finale 1000 m C1 Männer, Finale 500m K4 Frauen, Finale 500 m K4 Männer (2.30 Uhr) -> Entscheidung

Beachvolleyball: Männer – Spiel um Bronze (3.00 Uhr) und Finale (4.30 Uhr) -> Entscheidung

Basketball: Finale Männer (ca. 4.30 Uhr) -> Entscheidung

Moderner Fünfkampf: Männer (ab 7.30 Uhr) -> Entscheidung

Baseball: Männer – Spiel um Bronze (5.00 Uhr) und Finale (12.05 Uhr) -> Entscheidung

Volleyball: Männer – Spiel um Bronze (6.30 Uhr) und Finale (14.15 Uhr) -> Entscheidung

Wasserball: Frauen – Spiel um Bronze (6.40 Uhr) und Finale (9.30 Uhr) -> Entscheidung

Boxen: Finale Fliegengewicht bis 52 kg Männer: Finale Fliegengewicht bis 51 kg Frauen: Finale Mittelgewicht bis 75 kg Männer: Finale Weltergewicht bis 69 kg Frauen (ab 7.00 Uhr) -> Entscheidung

Wasserspringen: Finale 10m-Turm Männer (8.00 Uhr) -> Entscheidung

Rhythmische Sportgymnastik: Finale Einzel Mehrkampf Frauen (8.20 Uhr) -> Entscheidung

Basketball: Spiel um Bronze Frauen (9.05 Uhr) -> Entscheidung

Bahnrad: Finale Madison Männer (9.55 Uhr) -> Entscheidung

Handball: Männer – Spiel um Bronze (10.00 Uhr) und Finale (14.00 Uhr) -> Entscheidung

Leichtathletik: Finale Hochsprung Frauen, Finale 10000 m Frauen, Finale Speerwerfen Männer, Finale 1500 m Männer, Finale 4 x 400 m Staffel Frauen, Finale 4 x 400 m Staffel Männer (ab 12.05 Uhr) -> Entscheidung

Reiten: Finale Springreiten Mannschaft (ca. 12.05 Uhr) -> Entscheidung

Fußball: Finale Männer (13.30 Uhr) -> Entscheidung Sonntag, 8. August

23.55 (Samstag) bis 17.00 Uhr (ARD)