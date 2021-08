Salzburger Festspiele: Don Giovanni von W. A. Mozart – am Samstag auf ARTE

ARTE überträgt von den Salzburger Festspielen Mozarts "Don Giovanni". Der italienische Starregisseur und Bühnenbildner Romeo Castellucci sieht in der Titelfigur des gesetzlosen Frauenverführers ein "ewiges Kind". Es musizieren Teodor Currentzis und sein musicAeterna Orchester aus St. Petersburg.

Mindestens zehn Frauen wolle er auf dem gerade anlaufenden Fest verführen, erklärt der Adelige Don Giovanni (Davide Luciano), ehe er in der Dunkelheit der Nacht die schöne Donna Anna (Nadezhda Pavlova) zu vergewaltigen versucht und dabei deren Vater tötet, als der ihr zu Hilfe eilt. Als zerrissen zwischen "Vitalität und Zerstörung" sieht Romeo Castellucci, der Regisseur der Neuinszenierung, die nun ARTE zeitversetzt überträgt, die Figur des Don Juan. Er sei "ein ewiges Kind", das nach der Mutter sucht. Man darf sich also auf mehr gefasst machen als auf kunstvolles Symboltheater.

Als "kunstreligiös" wurde 2019 die hochkarätige "Salome"-Inszenierung Casteluccis in der Felsenreitschule kritisiert. – "Der Sog des Todes durchzieht die gesamte Oper, auch in den Momenten, wo gelacht wird", ließ Castellucci im Voraus wissen. "Diese Oper vollzieht sich auf einem komplett heimtückischen Gelände. Die Gewalt dieses Stückes ist für mich nicht die Gewalt eines männlichen Alphatieres. Giovanni ist für mich eine Person mit starken inneren Verletzungen. Er hat sehr infantile Züge. Und er erinnert mich an ein rabiates Kind, das unablässig um sich schlagen muss."