Tatort: Inferno aus Dortmund – die Kritik zum ARD-Film am Sonntag

Heikle Themen, streitende Ermittler, immer wieder Ab- und Neuzugänge: Im Dortmunder "Tatort" geht es bisweilen wild und chaotisch zu. Und das im allerpositivsten Sinne, schließlich gehören die Fälle aus dem Pott zum besten, was die Krimireihe zu bieten hat. Auch wenn man zwischen Aylin Tezels Abschied als Nora Dalay im Dominik-Graf-Kracher "In der Familie" (2020) und dem Start der neuen Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) im bislang letzten Krimi "Heile Welt" (2021) manchmal den Überblick zu verlieren schien. Sogar Faber (Jörg Hartmann) tauschte seinen Saab in der aktuellsten Folge gegen einen Opel Manta.