Bettina Lamprecht: "Es war interessant, mal eine echt Chaotin zu spielen"

Bettina Lamprecht ist im Film "Nestwochen" in der Rolle der Julia zu sehen. prisma hat mit der Schauspielerin über ihren neuen Film gesprochen, der am 19. August im ZDF ausgestrahlt wird.

Was braucht ein Schauspieler, um lustig zu sein?

Zuallererst lustige Texte und ein bisschen Gefühl für Timing. Es hilft bestimmt auch, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und in einem tragischen Moment auch das komische zu erkennen.

Was braucht ein Film, damit er lustig ist?

Alles fängt beim Drehbuch an. Wenn das intelligent, überraschend und humorvoll ist, hat der Film schon mal eine große Chance "lustig" zu werden.

Es war interessant, mal eine echte Chaotin zu spielen, auch wenn das im Film gar nicht so viel Platz einnimmt. Den Gegensatz zu Robert herauszuarbeiten, den Matthias Koeberlin so herzerwärmend und lustig spielt, war spannend und hat uns oft zum Lachen gebracht.

In dem Film geht es um "Nesting", wenn das Kind getrennter Paare in einem Zuhause bleibt und die Eltern im Wechsel dort mit ihm leben. Sie sind auch Mutter, können Sie sich so ein Modell vorstellen?