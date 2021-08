Let the music play – Das Hit Quiz: Sat.1-Premiere am Montag – alle Infos

Musikenthusiasten aufgepasst: In der neuen SAT.1-Sendung "Let the music play – Das Hit Quiz" geht es darum, Musiktitel möglichst schnell zu erkennen. Dann winkt eine Gewinnsumme von bis zu 10.000 Euro.

Let the music play – Das Hit Quiz Show • 09.08.2021 • 19:00 Uhr

Dieses Gefühl kennt wohl jeder: Man hört eine Melodie im Radio, wippt sofort im Groove mit – aber der Titel des Songs will einem einfach nicht einfallen. Ein derartiger Aussetzer könnte den Kandidatinnen und Kandidaten einer neuen TV-Show eine Menge Geld kosten. In der SAT.1-Sendung "Let the music play – Das Hit Quiz" geht es darum, Liedtitel möglichst schnell zu benennen, die live von der Studioband "Wolf & The Gang" vorgetragen werden. Dem versiertesten Musikkenner wirkt in dem Vorabendformat eine Gewinnsumme von bis zu 10.000 Euro.

Amiaz Habtu moderiert die Neuauflage In jeder Ausgabe der Show, die Amiaz Habtu moderiert, messen sich drei Musikjunkies. Sie erwarten fünf Spielrunden. Während es bei "Song Buzzer" rein auf Schnelligkeit ankommt, ist bei "Remix" auch genreübergreifendes Musikverständnis gefragt. In dieser Spielrunde präsentiert die Band bekannte Lieder in neuem Stil.

"In jeder Sendung bekommen wir live gespielte Hits und längst vergessene Classics auf die Ohren, mit denen man persönliche Erinnerungen verbindet und die Emotion pur auslösen. Und das feiere ich so sehr, dass ich einfach bei jedem Song mittanze", zeigte sich Habtu im Vorfeld der Sendung voller Vorfreude. Die Idee zur Show stammt aus den USA, wo "Name That Tune" seit 1953 ausgestrahlt wird. Auch in Deutschland lief die Sendung von 1999 bis 2001 unter dem Titel "Hast Du Töne?", damals moderiert von Matthias Opdenhövel. Nun erlebt das Musikformat auf SAT.1 ein Revival.

Let the music play – Das Hit Quiz – Mo. 09.08. – SAT.1: 19.00 Uhr