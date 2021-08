Mord in bester Gesellschaft: Kritik zum Film mit Fritz Wepper im BR

Der BR ehrt Fritz Wepper zum 80. Geburtstag mit einer Reihe von Filmen – unter anderem aus der Reihe "Mord in bester Gesellschaft". In einer Episode aus dem Jahr 2008 ermittelt Wepper mit seiner Tochter Sophie in Künstlerkreisen.

Mord in bester Gesellschaft – Die Nächte des Herrn Senator Kriminalfilm • 10.08.2021 • 20:15 Uhr

Es war eine gute Idee, Sophie und ihren Vater Fritz Wepper in ihrem dritten gemeinsamen Fall "Mord in bester Gesellschaft – Die Nächte des Herrn Senators" (2008), den das BR-Fernsehen nun zur besten Sendezeit wiederholt, einmal in der deutschen Heimat ermitteln zu lassen.

Diesmal sucht das Duo im winterlichen Hamburg nach einem Mörder: Der knuffige Psychiater Wendelin Winter (Fritz Wepper) hat sich in Töchterleins WG einquartiert und kommt gerade zur rechten Zeit: Alexandras Mitbewohnerin Maike (Vaile Fuchs) fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Sie wurde symbolträchtig erschlagen von einer Nachbildung der Auguste-Rodin-Skulptur "Der Kuss", und das nachts im Haus des Hamburger Senators für Kunst und Kultur (Wolf Roth).

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Man sollte als Zuschauer lieber nicht zu viel über Sinn und Unsinn von Wendelins Aktionen nachgrübeln, sondern sich lieber von dem sympathischen Wepper-Duo unterhalten lassen. Auch einige der zahlreichen verdächtigen Nebenfiguren sind prominent besetzt, unter anderem mit Gudrun Landgrebe.

Der BR zeigt den unterhaltsamen Krimi eine Woche vor dem 80. Geburtstag von Fritz Wepper am 17. August. Zwischen Dienstag, 3. August, und Dienstag, 7. September, strahlt der Fernsehsender wöchentlich, jeweils am Dienstag, um 20.15 Uhr, eine Folge der Krimi-Reihe "Mord in bester Gesellschaft" aus. Außerdem erwarten Wepper-Fans im August weitere Filme mit dem Schauspieler und als besonderes Highlight die Dokumentation "Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper" (Montag, 16. August, 22 Uhr), ein Film-Porträt von Weppers Ehefrau Susanne Kellermann. In der Doku ist auch die Krebserkrankung Thema, von der sich Fritz Wepper aktuell erholt.

Mord in bester Gesellschaft – Die Nächte des Herrn Senator – Di. 10.08. – BR: 20.15 Uhr