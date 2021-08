Abgebaggert – Leben ohne Kohle: ZDF-Reportage blickt in die Lausitz

Hoa (52) betreibt mit ihrem Mann Tschiu (59) ein Teehaus in Lauchhammer. Hoa und Tschiu kamen zu DDR-Zeiten in den 1980er-Jahren aus Vietnam als sogenannte Vertragsarbeiter in die Lausitz. Tschiu arbeitete in der Kohle, Hoa im Textilkombinat. Doch mit der Wende endete auch ihre Arbeit. Fotoquelle: ZDF / Gregor Eppinger