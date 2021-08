"What if ...?", "Beckett" und Co.: Streaming-Tipps der Woche

Marvel verwandelt seine Helden zu Zombies und Denzel Washington begibt sich mit Rami Malek auf Verbrecherjagd. Sehen Sie hier unsere Streaming-Tipps der Woche.

In der neuen Serie "What if...?", die am 11. August bei Disney+ startet, ist alles erlaubt – selbst ein Captain-America-Zombie. Die erste Animationsserie aus dem Hause Marvel fragt sich, was wohl aus den MCU-Helden geworden wäre, wenn alles ein wenig anders gelaufen wäre. Was Netflix, AppleTV+ und Co in den nächsten Tagen sonst noch so zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"What if ...?" (Disney+) "Zeit, Realität – sie sind wandelbar" – Unter dieser Prämisse stellt die neue Animationsserie "What if...?" bei Disney+ so ziemlich alles im bekannten MCU auf den Kopf. Was wäre, wenn Iron Man und Captain America Super-Zombies wären? Und was, wenn der Black Panther als Kind zu den "Guardians of the Galaxy"-Sternen gereist wäre – und nicht Peter "Star-Lord" Quill? Diese und noch mehr (absurde) Fragen, stellt sich die Animationsserie "What if...?".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

In der zehnteiligen Serie werden Figuren und Geschichten derart durcheinander gewirbelt, dass selbst eingefleischte Comic-Fans nicht mehr hinterherkommen dürften – ein perfekter Animationsspaß also für all diejenigen, die Lust auf Marvel-Abenteuer der etwas anderen Art haben. Dabei folgt jede Episode einer eigenständigen, filmübergreifenden Handlung. Los geht es am 11. August bei Disney+.

"Mr. Inbetween" (Sky Ticket) Beruflich ist es die Aufgabe von Profikiller Ray Shoesmith (Scott Ryan), Menschen ohne Gnade zur Strecke zu bringen. Umso verblüffender, wie weich Rays Herz in seinem Privatleben zu sein scheint: Der vermeintlich skrupellose Protagonist kümmert sich nach der Trennung von seiner Frau rührend um seine Tochter Brittany (Chika Yasumura) und pflegt seinen schwerkranken Bruder Bruce (Nicholas Cassim).

Die pechschwarze australische Comedyserie "Mr. Inbetween" zeigt, wie Ray mit diesen ungleichen Rollen klarkommt: mal mehr, mal weniger gut. In den USA läuft momentan bereits die dritte Staffel der beliebten Serie, die auf der australischen Kult-Mockumentary "The Magician" (2005) beruht und oft gleichermaßen bösartig und warmherzig ist – ein ungewöhnlicher Mix, der erstaunlich gut funktioniert. Hierzulande steht die erste Staffel von "Mr. Inbetween" ab 13. August bei Sky Ticket zum Streamen bereit.

"Beckett" (Netflix) Gefährliche Flucht statt entspannter Sommerurlaub: Seine Griechenland-Reise hat sich der amerikanische Tourist Beckett ("Tenet"-Star John David Washington) sicher ganz anders vorgestellt. Statt faul am Strand zu liegen oder eine entspannte Sightseeing-Tour zu unternehmen, gerät er nach einem verhängnisvollen Unfall ins Visier der Behörden und muss Hals über Kopf flüchten. Wird es ihm gelingen, seinen Namen reinzuwaschen?

Ob der Tourist seinen guten Ruf im mitreißenden Netflix-Thriller "Beckett" wiederherstellen kann, löst der Streamingdienst ab 13. August auf. Zum hochkarätigen Cast des Films gehören neben dem bereits zweifach für einen Golden Globe nominierten John David Washington auch Oscarpreisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl"), Boyd Holbrook ("Narcos") und "Das Boot"-Star Vicky Krieps.

"The Little Things" (Sky Ticket) Denzel Washington spielt Joe "Deke" Deacon, einen Sheriff vom Lande, der in Los Angeles in einen blutrünstigen Fall verwickelt wird: Ein Serienmörder terrorisiert die Stadt, die Polizei scheint hilflos. Der leitende Ermittler (Rami Malek) bittet Joe, an dessen Spürsinn er glaubt, ihm bei der Jagd nach dem Täter zu helfen. Schnell nimmt der Provinz-Cop den zwielichtigen Albert Sparma (Jared Leto) ins Visier. Doch dann kommt Joe seine eigene, düstere Vergangenheit in die Quere.

Eine derart hohe Dichte an Oscarpreisträgern findet man selten in einem einzigen Film: Der Thriller "The Little Things" versammelt Denzel Washington (Oscars für "Glory" und "Trainingday"), Rami Malek (Oscar für "Bohemian Rhapsody") und Jared Leto (Oscar für "Dallas Buyers Club") vor der Kamera. Regisseur John Lee Hancock ("Blind Side – Die große Chance", "The Founder") hat mit seinen preisgekrönten Darstellern einen Thriller geschaffen, der nach seinem Kinostart in den USA allerdings nicht jeden Kritiker überzeugen konnte. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann dies ab 12. August bei Sky Ticket tun.

"CODA" (Apple TV+) Die 17-jährige Ruby (Emilia Jones, "Locke & Key") hat taube Eltern. Nicht nur als Dolmetscherin ist sie deswegen gefragt, sondern auch auf dem Fischerboot ihres Vaters muss sie helfen. An der High School entdeckt sie ihre Leidenschaft für die Musik und gerät in einen Zwiespalt: Einerseits will sie weiter für ihre Familie da sein, andererseits träumt sie von einer professionellen Ausbildung als Sängerin.

Das herzergreifende US-Drama "CODA" war der große Gewinner des diesjährigen Sundance Film Festival. Der Film von Regisseurin Siân Heder gewann den Grand-Jury-Preis, den Zuschauerpreis und wurde außerdem für die beste Regie und die beste Ensemble-Besetzung ausgezeichnet. Bei der preisgekrönten Coming-of-Age-Story handelt es sich um ein Remake der französischen Tragikomödie "Verstehen Sie die Béliers?" (2014), die ebenfalls mehrfach ausgezeichnet wurde. Nun zeigt Apple TV+ "CODA" ab 13. August.