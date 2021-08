Alfred Hitchcocks Tochter Patricia gestorben

Patricia Hitchcock, die Tochter von Regisseur Alfred Hitchcock, ist tot. Wie ihre jüngste Tochter, Katie Fiala, gegenüber dem US-Branchendienst "Hollywood Reporter" bestätigte, sei ihre Mutter schon am Montag in ihrem Haus im kalifornischen Thousand Oaks verstorben. Sie wurde 93 Jahre alt. Hitchcock hinterlässt drei Töchter, sechs Enkel und acht Urenkel.

Patricia Hitchcock war das einzige Kind des britischen Regisseurs und dessen Frau Alma Reville. Sie hatte unter anderem Auftritte in den Hitchcock-Thrillern "Die rote Lola", "Der Fremde im Zug" und auch im legendären FIlm "Psycho". Außerdem war Pat Hitchcock zwischen 1944 und 1960 in der TV-Sendung "Alfred Hitchcock Presents" zu sehen.

Schon als Jugendliche war Hitchcock eine gefragte Darstellerin und agierte als Schauspielerin in Stücken am Broadway. Tragende Rollen verkörperte Hitchcock unter anderem in den Stücken "Solitaire" (1942) und "Violet" (1944). Nach ihrem Schulabschluss in Los Angeles kamen Filmrollen zu ihrer Vita hinzu, angefangen mit ihrem Auftritt in "Die rote Lola". Nach der Heirat mit dem Geschäftsmann Joseph O'Connell Jr. 1952 stand jedoch das Familienleben im Vordergrund – erst recht ab Hitchcocks erster Schwangerschaft 1955.