Mimi Gwozdz von "Promi Big Brother" nackt im Playboy

Aktuell lebt Mimi Gwozdz unter permanenter Beobachtung von TV-Kameras im "Promi Big Brother"-Container. Doch auch nach dem Finale der SAT.1-Sendung wird die 27-Jährige wohl in aller Munde bleiben. Wie nun bekannt wurde, wird die "Bachelor"-Siegerin von 2021 Titelstar im "Playboy". Für die neue Ausgabe des Magazins im September lässt Gwozdz alle Hüllen fallen. "Ich denke, ich lebe gerade den Traum von vielen Frauen", freute sich die TV-Prominente im Gespräch mit dem "Playboy". Auf ihrem Instagram-Account postete Mimi das Coverfoto.

Die Suche nach der großen Liebe klappte beim "Bachelor" trotz der finalen Rose am Ende der Sendung nicht. Mittlerweile ist Niko Griesert mit der Zweitplatzierte Michèle liiert. Anlass für Mimi Gwozdz, im "Promi Big Brother"-Haus auf Partnersuche zu gehen, sei das aber nicht, wie sie herausstellte. Sie sei "nicht auf Dating fixiert, sondern ganz auf mich – meine Persönlichkeit". Welche TV-Promis sich in der Vergangenheit ebenfalls für den "Playboy" ausgezogen haben, sehen Sie in dieser Bildergalerie.