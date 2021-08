Bundesliga 2021/22 bei SAT.1: Stefan Kuntz wird Experte

Nach jahrelanger Pause ist die Bundesliga zurück bei SAT.1. Was der Sender für das Comeback plant, haben Senderverantwortliche am Mittwoch präsentiert. Auch der Experte wurde vorgestellt.

Können Borussia Dortmund oder RB Leipzig den Liga-Primus aus München entthronen? Oder fährt der FC Bayern München seinen zehnten Titel in Serie ein? Und wie schlagen sich die neuen Trainer um Julian Nagelsmann, Adi Hütter und Marco Rose an ihren neuen Wirkungsstätten? Diese und viele andere Fragen wirft der Anpfiff zur Bundesliga-Saison am Freitag, 13. August, auf. Wenn der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach im Auftaktspiel um den ersten Sieg der Saison kämpfen, ist auch SAT.1 mit von der Partie (ab 20.05 Uhr) – erstmals seit 2003.

Wie sich der Sender für das Comeback in der Bundesliga rüstet, haben die Senderverantwortlichen am Mittwoch vor Journalisten präsentiert. Dabei präsentierte SAT.1 eine hochkarätige Überraschung für den Expertenposten: "Wunschkandidat" Stefan Kuntz, der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, wird das Spielgeschehen bewerten. Einzig beim Supercup-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist Kuntz terminlich verhindert. Stattdessen wird Ex-Profi Markus Babbel das Spiel an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel als Experte einordnen.

"Es könnte größer nicht sein. Die Geschichte bei 'ran' bekommt ein neues Kapitel", freute sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann über das neue Programm-Highlight des Unterföhringer Senders. "Die Bundesliga ist ein Premium-Recht – mehr geht nicht", betonte er. ran-Sportchef Alexander Rösner stellte das Rechtepaket – das einzige Free-TV-Paket der nächsten vier Jahre – vor, das neben dem Bundesliga-Auftakt auch ein Spiel des 16. und 17. Spieltags umfasst, sowie alle Relegationsspiele der ersten und zweiten Liga und den Supercup. Außerdem zeigte SAT.1 bereits den Zweitliga-Auftakt zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04. Insgesamt sei das ein "Kracherpaket", wie Rösner urteilte.

In das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach geht SAT.1 mit folgendem Team in das Rennen: Als Moderator konnte der Unterföhringer Sender Matthias Opdenhövel verpflichten. Außerdem kündigte Rösner den "besten Fußballkommentator Deutschlands" an – Wolff-Christoph Fuss: "Diese Stimme ist ein Brett." Das Team von SAT.1 komplettieren die Reporter Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Experte Stefan Kuntz.