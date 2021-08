"Gipfeltreffen": Diesmal geht's mit DJ Ötzi auf den Nockstein

Für einen gebürtigen Tiroler, der sich in einem seiner beliebtesten Hits als "Anton aus Tirol" feiern lässt, ist der vergleichsweise überschaubare 1.042 Meter hohe Nockstein bei Salzburg eine ungewöhnliche Wahl. Allerdings ist DJ Ötzi ("Ein Stern, der deinen Namen trägt"), der in der beliebten BR-Reihe "Gipfeltreffen" diesmal der Wander- und Gesprächspartner von Werner Schmidbauer ist, seit vielen Jahren Wahl-Salzburger. Beim stimmungsvoll gefilmten "Walk'n'Talk" erzählt der heute 50-Jährige, der bürgerlich Gerry (Gerhard) Friedle heißt, viel von seinem oft sehr steinigen Aufstieg zum Unterhaltungsstar.

Tatsächlich fühlte er sich schon früh als ungeliebtes Kind. Nach seiner Geburt wurde Friedle von seiner Mutter an Pflegeeltern gegeben. Als er drei Jahre alt ist, holen ihn seine Großeltern zu sich nach Ötz, einem kleinen Dorf in Tirol. Die Kindheit des später so extrovertiert wirkenden Pop-Sängers war vom Außenseiterstatus geprägt. Friedle ist schwächlich und schüchtern, wird von den Mitschülern ausgegrenzt. Früh ereilen ihn Lebenskrisen – etwa als Obdachloser unter Brücken. Und mit nur 19 Jahren erfährt Gerry Friedle dann sogar, dass er an Hodenkrebs erkrankt war.