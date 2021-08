Tschick: Kritik zum Film im BR

Das Buch: ein Mega-Bestseller, von Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen gefeiert und an vielen deutschen Schulen schon Pflichtlektüre. Die Verfilmung: einer der deutschen Kinohits des Jahres 2016 mit mehr als 800.000 Zuschauern. Nun wird "Tschick" im BR-Fernsehen wiederholt. Das eigene Leben in all seiner Großartig- und Fürchterlichkeit selbst in die Hand zu nehmen: Darum geht es in "Tschick", der Romanvorlage des 2013 verstorbenen Wolfgang Herrndorf.