Robin Williams Sohn Zak erinnert mit rührenden Worten an seinen Vater

Es war ein trauriger Tag für die Film- und Fernsehwelt in den USA und auf der ganzen Welt: Am 11. August 2014 starb der beliebte Schauspieler Robin Williams im Alter von 63 Jahren. Anlässlich seines siebten Todestages gedachte nun Sohn Zak Williams, der ebenfalls Schauspieler ist, seines berühmten Vaters.

"Papa, heute vor sieben Jahren bist du von uns gegangen", schrieb Zak Williams bei Twitter zu einem Foto, welches seinen Vater in jüngeren Jahren zeigt. "Die Freude und Inspiration, die du in die Welt gebracht hast, lebt in deinem Vermächtnis und in deiner Familie, deinen Freunden und Fans weiter, die du so geliebt hast." Der 38-Jährige fuhr fort: "Du hast gelebt, um Lachen zu verbreiten und anderen zu helfen. Ich werde heute dein Andenken feiern. Ich werde dich immer lieben."