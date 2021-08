Bundesliga 2021/22: Warum Didi Hamann seinen Meistertipp änderte

Denn während Hamann in der Sommerpause in einem prisma-Interview noch an den erneuten Meistertitel für den FC Bayern München glaubte, tippt er nun unmittelbar vor dem Saisonstart auf Borussia Dortmund. Woher kommt der Sinneswandel? "Umso mehr ich mir die Kader und auch die Kaderbreite anschaue, desto mehr glaube ich an Dortmund", erklärt Hamann im Telefoninterview mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun. "Bei den Bayern gibt es doch einige Baustellen. Sie haben die Innenverteidigung verloren mit Jérôme Boateng und David Alaba, die beiden sind eins zu eins nicht zu ersetzen", meint Hamann. "Ich glaube, das wird ein sehr holpriger Start für die Bayern."