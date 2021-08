Foodie Love: Kritik zur Serie in der ARTE-Mediathek

Wer in der ARTE-Mediathek stöbert, entdeckt so manche Perle. Die spanische Serie "Foodie Love" jedenfalls ist ein echter Hochgenuss – nicht nur, weil sich vieles ums Essen dreht. Wer sich nicht davon abschrecken lässt, dass es die Serie nur in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gibt, dem wird bei "Foodie Love" das Wasser im Mund zusammen laufen.