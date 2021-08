Johannes B. Kerner trifft ein seiner Talkshow "Bestbesetzung" die Kanzlerkandidaten

Den vollen Wahlkampf-Kalender der Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) sowie der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) füllte in den letzten Tagen ein weiterer Termin: Die Bewerberin sowie die Bewerber ums Kanzleramt stellten sich den Fragen von Johannes B. Kerner in dessen Talkshow "Bestbesetzung" jeweils in Einzelgesprächen. Der Polit-Talk steht ab Freitag, 13. August, 18 Uhr, in der Megathek von Magenta TV zum Abruf bereit. Dabei hat sich Kerner vorgenommen, nicht nur über Politik zu reden, sondern auch Persönliches zu erfragen, um die menschliche Seite von Baerbock, Scholz und Laschet zu beleuchten.