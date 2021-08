Ein unverbesserlicher Dickkopf: Kritik zum Film im BR mit Fritz Wepper

In diesen Tagen wird Fritz Wepper 80 Jahre alt. In der Sommerkomödie von 2006, die nun im BR gezeigt wird, glänzt Wepper als Teil einer etwas eigenwilligen Vater-Tochter-Beziehung.

Figuren auf der Leinwand oder dem Fernsehbildschirm mit Leben zu erfüllen – das erfüllt Fritz Wepper noch immer. Das gilt auch noch 62 Jahre nachdem der Münchner mit dem Weltkriegsdrama "Die Brücke" seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte. "Ich habe teilweise Wäschekörbe voller Post bekommen", erinnerte sich der Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau im Februar an seine Anfänge zurück. Am 17. August feiert Wepper seinen 80. Geburtstag – und das Bayerische Fernsehen lässt den Jubilar mit einer Reihe von Filmen hochleben. Mit dabei: Die launige Komödie "Ein unverbesserlicher Dickkopf" (2006), die der BR zur besten Sendezeit wiederholt.

Er hat lange gekämpft, doch als ein Gartencenter eröffnet, ist Balthasar Pelkofer (Fritz Wepper) mit seiner Gärtnerei am Ende. Es sind aber weniger die Geldsorgen, die das Arbeitstier umtreiben. Vielmehr hat er ein immenses Problem damit, das weit aufgerissene Loch in seinem Leben zu füllen – sehr zum Leidwesen seiner Tochter Maxi (Jasmin Schwiers). Sie wird gerade erwachsen und kann beim Durchstarten ins Leben alles gebrauchen, nur keinen Vater, der "Ein unverbesserlicher Dickkopf" ist. Aber da kann man erst mal nichts machen. Ob beim Liebesspiel, bei der Arbeit oder beim Leben: Der übereifrige Papa stört und nervt.

Dass sich die freilich etwas zu brave, vorhersehbare Geschichte (Buch: Sophia Krapoth, Regie: Michael Faust) nicht in zu vielen Nebensträngen verliert, spielt dem kongenialen Duo noch in die Hände. Da darf der übereifrige Balthasar im gesetzten Alter auch ruhig noch einmal einer Traumfrau begegnen. Dass jene Annette (Angela Roy) ausgerechnet die Mutter seiner neuen Mieterin (Nina Bott) ist, löst immerhin ein gerade noch verzeihbares Maß an komödiantisch überspitzten Turbulenzen aus.