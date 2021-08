GNTM-Kandidatin Ashley Amegan ist viel mehr als "nur" Model

Model, angehende Völkerrechtlerin und nun auch noch "Gesicht der Demokratie": Über fehlende Beschäftigung kann sich Ashley Amegan gewiss nicht beschweren. Einem breiten TV-Publikum wurde die 22-Jährige in diesem Jahr als Teilnehmerin der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt, wo sie den fünften Platz belegte. Ihre Popularität will die Münchnerin nun als Botschafterin für die Initiative "Gesichter der Demokratie" (www.faces-of-democracy.org) einsetzen.

Was für Amegan demokratische Werte bedeuten, erklärte das Nachwuchsmodel nun in einem Interview: "dass nicht nur die Meinungen und das Wohlergehen der Großen und Starken eine Rolle spielen, sondern auch die Meinungen und das Wohlergehen der Benachteiligten, der Randgruppen oder der Schwächeren". Außerdem sei Meinungsfreiheit von größter Wichtigkeit.

Ashley Amegan forderte auch ein "gesundes Einfühlungsvermögen" in andere Menschen und deren Meinungen, denn: "Ziel muss sein, die Abspaltung von extremen Randgruppen zu verhindern und ein gesellschaftliches Miteinander am Leben zu halten." Drängende Themen seien laut Amegan zudem der Kampf gegen den Klimawandel, gegen die steigende Ungleichheit aufgrund der Coronakrise und eine Förderung der Digitalisierung.

Der Jurastudentin, die in ihrer Ausbildung einen Fokus auf Völkerrecht setzt, sei es wichtig, "in meiner Berufswahl ein Plus in der Welt hinterlassen zu können". Auch als Model könne man sein Gesicht "als Zeichen von Vielfältigkeit oder für eine wichtige Message nutzen". Als Juristin hingegen sieht Amegan Potenziale im Einsatz für die Menschenrechte, der Verhinderung von Diskriminierung und der Bewahrung politischer Freiheiten in Kriegsgebieten.