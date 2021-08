David Hasselhoff wird zunehmend von Versagensängsten geplagt

Der berühmteste Bademeister der Welt wird im kommenden Jahr 70. Wie David Hasselhoff mit dem Älterwerden umgeht, hat er nun in einem Interview verraten.

20 Jahre ist es her, dass die letzte Folge der Abenteuerserie "Baywatch" mit David Hasselhoff in den USA ausgestrahlt wurde. Die Zeit ist auch an dem Schauspieler und Sänger nicht spurlos vorübergegangenen, wie der heute 69-Jährige jetzt in einem Interview mit der "Bild" verriet. An seinen bevorstehenden runden Geburtstag im kommenden Jahr will er aber noch nicht allzu oft denken.

"Dieses runde Jubiläum fühlt sich für mich ziemlich surreal an", erklärte Hasselhoff. "Denn an guten Tagen fühle ich mich immer noch wie Mitte 40." Grundsätzlich, fuhr er fort, habe er "immer noch genug Energie und viele Pläne". Er nehme sich einfach seinen Freund, den Schauspieler Clint Eastwood, zum Vorbild: Selbst mit 91 Jahren sei dieser noch "so fit und kreativ". "Allerdings beschwert er sich regelmäßig bei mir, dass ich nicht altern würde."

Hasselhoff scheint dies jedoch anders zu sehen: "Abgesehen davon, dass die Fassade zunehmend bröckelt und der Körper nicht mehr so mitmacht, wie ich es gern hätte, fällt mir auf, dass mich zunehmend Versagensängste plagen", erklärte er: "Da ist diese Stimme in meinem Kopf, die quälende Fragen stellt: Kann ich noch abliefern? Bin ich noch gut genug?" Seine Frau, Hayley Roberts, helfe ihm, zu lernen, das Leben "noch viel mehr wertzuschätzen und nicht ständig alles zu hinterfragen". Denn am Ende wolle er einfach in den Spiegel schauen und sagen können: "Ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht, nie den Respekt vor mir selbst verloren und auch niemals aufgegeben."

Überhaupt wolle er "sehr gern mindestens die 90 erreichen", erklärte Hasselhoff. Deshalb wolle er sich "auf keinen Fall gehen lassen": "Es stimmt, dass ich immer wieder Raubbau mit meinem Körper betrieben habe. Das ist jetzt aber definitiv vorbei!" Er gehe regelmäßig zur Krebsvorsorge, achte auf seine Ernährung und trinke seit Jahren keinen Alkohol mehr. Außerdem achte er darauf, genug Zeit für sich zu haben und seine "Akkus wieder aufzuladen".