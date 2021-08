Die NIVEA-Story im ZDF: Ist der Vertrauensvorschuss gerechtfertigt?

Der Beginn einer deutschen Erfolgsgeschichte: Vor 110 Jahren landete die erste Nivea-Creme des Unternehmens Beiersdorf in Apotheken und Drogerien. 1925 wechselte die Farbe der Dose von gelb auf das typische Blau – und in diesem Design gehalten liegen die inzwischen zahlreichen Produkte bis heute in Drogerie- und Supermarkt-Regalen. Wie clever Nivea seine Produktpalette über die Jahre erweitert hat – Ex-Bundestrainer Joachim Löw stand beispielsweise an vorderster Front für die "Nivea Men"-Linie -, zeigt nun die "ZDFzeit"-Dokumentation "Die NIVEA-Story" von Taner Karaarslan und Tugay Tumay: von der Apotheken-Creme bis zur weltweiten Bekanntheit.