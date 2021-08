Nine Perfect Strangers: Horror-Trip mit Nicole Kidman bei Amazon Prime

Nicole Kidman wird zur finsteren Leiterin eines Erholungsressorts und Jason Momoa begibt sich auf Rachefeldzug. Welche Streaming-Highlights die Woche bereithält, verrät die Übersicht.

Nach "Big Little Lies" wird erneut ein Bestseller von Liane Moriarty zur Serie – und erneut spielt Nicole Kidman die Hauptrolle. In "Nine Perfect Strangers" (ab 20. August, Amazon Prime Video) empfängt sie neun gestresste Großstädter mit dem Versprechen auf Seelenheil in einem Gesundheitsressort. Doch in Wahrheit hat sie ganz andere Pläne. Was Netflix, AppleTV+ und Co in den nächsten Tagen sonst noch so zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Nine Perfect Strangers" (Amazon Prime Video) Wiedergeburt, ein neues Ich, eine bessere Version von sich selbst: Derlei Ziele und Versprechungen werden in der neuen Serie "Nine Perfect Strangers" beinahe wie ein Mantra heruntergebetet. Die Serie, eine Adaption eines Bestsellers der australischen Autorin Liane Moriarty, schickt neun gestresste Großstädter auf einen Selbstheilungstrip. Ihr Ziel: Tranquillum House, ein so pittoreskes wie mysteriöses Luxus-Ressort irgendwo im Nirgendwo. Dort verspricht Masha (Nicole Kidman) den Weg zum inneren Frieden. Doch wer ist die ominöse Erscheinung mit dem russischen Akzent? Und viel wichtiger: Was zur Hölle hat sie vor?

Nicole Kidman in einer Serienadaption eines Bestsellers von Liane Moriarty: Bei "Big Little Lies" resultierte diese Kombination in einer fantastischen Serie. "Nine Perfect Strangers" vertraut auf das gleiche Erfolgsrezept. Die Dramaserie wirft in der ersten Serienhälfte eine Menge Fragen auf. Regisseur Jonathan Levine ("Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich") reizt sein Publikum mit Geheimnissen, die sich nur langsam offenbaren. Antworten gibt es ab 20. August bei Amazon Prime Video.

"Sweet Girl" (Netflix) Jason Momoa auf Rachefeldzug: Der hingebungsvolle Familienvater Ray Cooper (Momoa) will es im Netflix-Film "Sweet Girl" einem Pharmakonzern heimzahlen. Das Unternehmen nahm ein möglicherweise lebensrettendes Medikament vom Markt, kurz bevor Rays Frau (Adria Arjona) an Krebs starb. Als der trauernde Witwer feststellen muss, dass der Tod seiner Frau kein Zufall war, schwört er Rache. Gleichzeitig setzt er alles daran, das zu beschützen, was von seiner Familie noch übrig geblieben ist: seine Tochter (Isabela Merced).

"Sweet Girl" ist einer von über 70 angekündigten Netflix-Filmen, mit denen der Streaming-Riese 2021 punkten möchte. Im Mittelpunkt der actiongeladenen Rachestory: "Aquaman"-Star Jason Momoa, der nicht nur als Protagonist, sondern neben Brad Peyton ("Die Reise zur geheimnisvollen Insel", "San Andreas") auch als Produzent an dem rasanten Thriller mitwirkte. Der Film ist ab 20. August abrufbar.

"Heels" (Starzplay) Im Ring die große Show, Glanz und Glamour. Doch in den Umkleideräumen werden Helden und Antihelden zu Menschen. Sie sind Typen von Nebenan, die alles geben und nicht anders können, als sich aufzuopfern für eine Show, die dem Publikum für ein paar Stunden Ablenkung vom Alltag verspricht und sie selbst von einem besseren Leben träumen lässt: Wenn der strahlende Held Ace ("Vikings"-Star Alexander Ludwig) in der neuen Starzplay-Serie "Heels" ab 15. August in den Ring steigt, dann kämpft er nicht nur gegen den finsteren Bösewicht Jack Spade (Stephen Amell), sondern auch gegen seinen Bruder und darum, sich vom Erbe ihres Vaters zu emanzipieren.

Mit seiner gescripteten Wirklichkeit ist Wrestling prädestiniert dazu, die komplizierte echte Welt zu strukturieren: Es gibt die Guten (Faces) und die Bösen (Heels), es gibt Gewinner und Verlierer. Doch in "Heels", verantwortet von Serienmacher Michael Waldron ("Loki", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness") und Showrunner Mike O'Malley ("Shameless"), verschwimmen die Grenzen – innerhalb und außerhalb des Rings. Mehr Familiendrama als Wrestlingserie vermischen sich in den acht Episoden die Show und das Leben, die Träume von der weiten Welt mit der abgewirtschafteten Provinzwirklichkeit. Los geht's am 15. August bei Starzplay.

"Die Professorin" (Netflix) Dramedy-Nachschub bei Netflix: Auf Dr. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) warten große Herausforderungen. Die Englisch-Dozentin übernimmt als erste Woman of Color die Leitung eines Lehrstuhls an der prestigeträchtigen Pembroke Universität. Dort muss sie ihren vornehmlich weißen, männlichen Kollegen beweisen, dass sie den hohen Erwartungen genügt. Nebenbei hat die neue Lehrstuhlinhaberin auch zu Hause alle Hände voll zu tun und kümmert sich um ihre kleine Tochter Ju Ju (Everly Carginilla) und ihren pflegebedürftigen Vater Habi (Ji Yong Lee).

In der neuen Serie "Die Professorin" wird "Grey's Anatomy"-Publikumsliebling und Emmy-Preisträgerin Sandra Oh zur überforderten Akademikerin. Sandra Oh ist allerdings nicht der einzige Erfolgsgarant der Netflix-Produktion: Als Produzenten mischen keine Geringeren als die "Game of Thrones"-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss mit. Die sechsteilige Comedyserie mit einer ordentlichen Prise schwarzen Humor startet am 20. August bei Netflix.

"Truth Be Told" (Apple TV+) Der True-Crime-Hype hat in den letzten Jahren für zahlreiche neue Podcast- und Streaming-Formate gesorgt. 2019 hat Apple mit der Dramaserie "Truth Be Told" das beliebte Genre auf besonders kreative Art und Weise neu verpackt: In der ersten Staffel wurde die True-Crime-Podcasterin Poppy Parnell (Octavia Spencer) zur Investigativ-Reporterin und musste sich dabei auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Nun kehrt Poppy zurück und bekommt Unterstützung von Medienmagnatin Micah Keith (Kate Hudson), einer Freundin aus Kindertagen. Gemeinsam suchen sie nach dem Mörder von Micahs Mann. Ob ihre Freundschaft das aushält?

Wie schon in der ersten Staffel, als "Breaking Bad"-Star Aaron Paul an der Seite von Octavia Spencer vor der Kamera stand, hat sich die Oscar-Preisträgerin mit Kate Hudson auch in den neuen Folgen der Apple-Serie prominente Unterstützung ins Boot geholt. Wie es für Poppy und den hochkarätigen Neuzugang in der fesselnden Dramashow nun weitergeht, erfahren True-Crime-Fans ab 20. August bei Apple TV+.