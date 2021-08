Afghanistan: ARD zeigt Brennpunkt am Montag, ZDF ein Spezial

Die Lage in Afghanistan verschärft sich weiter, die Situation am Flughafen in Kabul ist chaotisch. Das Erste zeigt am Montag einen weiteren "Brennpunkt" zum Thema, auch das ZDF reagiert.

Die ARD-Sondersendung wird am Montag um 20.15 Uhr unter dem Namen "Der Zusammenbruch - Wie weiter in Afghanistan?" ausgestrahlt. Jens Hänisch moderiert.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan verschärft sich die Lage im Land immer mehr. Am umkämpften Flughafen versuchen verzweifelte Menschen, irgendwie aus dem Land zu kommen. Die Evakuierungsaktion für die Ortskräfte, auch die der Deutschen, ist angelaufen.

In Berlin gerät die Bundesregierung immer stärker unter Druck. Warum haben die Ministerien die Lage so falsch eingeschätzt? Warum ist das Land nach 20 Jahren Bundeswehreinsatz und milliardenschwerer ziviler Hilfe den Taliban so einfach in die Hände gefallen? Und auf der internationalen Bühne stehen neue Hegemonialmächte schon bereit. Russland, Türkei und auch China verfolgen eigene geopolitische Ziele.

Bereits am Sonntag hatte die ARD einen "Brennpunkt" ins Programm genommen, in dem über die Situation in Afghanistan berichtet wurde.

Auch das ZDF reagiert und zeigt am Montag um 19.20 Uhr ein "ZDF Spezial" mit dem Titel "Drama am Flughafen - Flucht aus Kabul". Antje Pieper moderiert die 20-minütige Sendung.