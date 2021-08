"Bachelor in Paradise": Zwei Kandidaten sind neu im RTL-Kosmos

Frühere "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten treffen bei "Bachelor in Paradise" aufeinander. So das Konzept der RTL-Show. Doch in diesem Jahr gibt es zwei Ausnahmen.

Es ist eine überraschende Veränderung, die RTL für seine beliebte Datingshow "Bachelor in Paradise" (noch ohne Ausstrahlungstermin) ankündigt: Erstmals werden neben den zahlreichen altbekannten Gesichtern aus den vergangenen Staffeln von "Der Bachelor", "Die Bachelorette" und schweizerischen Version von "Der Bachelor" auch eine neue Kandidatin und ein neuer Kandidat um die große Liebe buhlen: Die 30-jährige Donya wäre um ein Haar einmal die Bachelorette geworden. Nun will sie die Singles bei "Bachelor in Paradise" überraschen. Der ebenfalls 30-jährige Miro wiederum wird von seinem Umfeld als der perfekte Bachelor gehandelt. Ob er dieses Talent in der Datingshow nun unter Beweis stellen kann?

Am Montag hat RTL zudem fünf weitere Teilnehmerinnen und fünf weitere Teilnehmer bekannt gegeben, die sich zu den bereits verkündeten sieben Männern und Frauen gesellen werden: Die 27-jährige Romina war bereits 2016 bei "Der Bachelor" am Start. Bei "Bachelor in Paradise" präsentiert sie sich dennoch als "weißes Blatt": "Man wird mehr über mich erfahren wollen", behauptet sie. Die 29-jährige Fabienne ("Der Bachelor" 2017) wiederum verspricht den Männern eine Mischung "zwischen Girlfriend und Best Friend" sowie einen "Hauch Sexappeal". Weitere Kandidatinnen sind die 29-jährige Judith ("Der Bachelor" 2020), die ebenfalls 29-jährige Sanja von "Der Bachelor" 2018 aus der Schweiz sowie Angie, die mit ihren inzwischen 29 Jahren bereits an zwei Datingshows teilnahm: "Der Bachelor" 2018 sowie "Der Bachelor" (Schweiz) 2020.

Bei den Männern gesellen sich zudem der 24-jährige Lorik ("Die Bachelorette" 2021), der 26-jährige David ("Die Bachelorette" 2019) und der 31-jährige Anil ("Die Bachelorette" 2014) zu den Teilnehmern. Außerdem mit von der Partie ist Alex Gérard. Der 32-Jährige ist sich schon jetzt sicher: "Schöne Ladys, gute Vibes – and the rest is history." Komplettiert wird die Männerriege schließlich von Florian (26), der 2019 durch "Die Bachelorette" bekannt wurde.