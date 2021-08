"American Story": Zwei neue Spin-off-Serien geplant

Die Serie "American Sports Story" basiert auf dem Podcast "Gladiator: Aaron Hernandez und Football Inc.": Die erste Staffel wird vom Leben und Tod des ehemaligen NFL-Stars Aaron Hernandez erzählen. 2015 wurde der damals 25-Jährige für den Mord an dem Fußballer Odin Lloyd zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwei Jahre später nahm sich Hernandez im Gefängnis das Leben. Die Serie "American Love Story" wiederum beschäftigt sich mit der Beziehung von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette, die 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Wann die ersten Staffeln jeweils erscheinen werden, steht noch nicht fest.

Am 25. August startet die zehnte Staffel "American Horror Story" in den USA auf FX. In Deutschland soll die Staffel voraussichtlich im Herbst verfügbar sein. Unter dem Titel "Double Feature" sollen unter anderem die beliebten Stars wie Sarah Paulson und Evan Peters zurückkehren. Die "American Crime Story" geht am 7. September mit der dritten Staffel "Impeachment" an den Start. Der Fokus wird dabei auf dem Sexskandal zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und der damaligen Praktikantin Monica Lewinsky liegen. Wann und wo die Staffel in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.