"Immer der Nase nach" im ZDF: Kein Interesse an Selbstgefälligkeit?

In Sachen Beziehung gelingt ihr das zunächst erstaunlich gut. Weil der um einiges jüngere Schreiner Nick, den sie auf einer Party kennenlernt, eine schier magische Anziehungskraft auf sie ausübt, blüht sie auf. Beruflich wird es da schon um einiges heikler. Nach intensiven Gesprächen mit ihrer besten Freundin Imke (Corinna Harfouch) will Tanja es noch einmal richtig wissen und stürzt sich mit Inbrunst, aber ohne große Kenntnisse in ein Pitchverfahren um die Schaufenstergestaltung einer hippen jugendlichen Kleiderkette namens "New Born". Ob der Name wohl Programm ist? Das Publikum kann sich darauf selbst einen Reim machen, während es atemlos dabei zusehen muss, wie sich Tanja auf haarsträubende Herausforderungen einlässt, dabei auf manchmal gute, manchmal absurde Ratschläge hört und sich immer besser selbst kennenlernt, während sie gleichzeitig ihr Umfeld aus den Augen verliert.