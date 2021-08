Countdown zum Hochzeitstraum im ZDF: Drei Paare auf dem Weg zum Traualtar

Das Geschäft mit Hochzeiten boomt trotz Pandemie. Die ZDF-Reportagereihe "37°" hat drei heiratswillige Paare auf ihrem Weg zum Traualtar begleitet.

37°: Countdown zum Hochzeitstraum Reportage • 17.08.2021 • 22:15 Uhr

Er gilt als der schönste Tag im Leben: Kaum ein anderes Lebensereignis ist mit vergleichbar hohen Erwartungen verknüpft wie der Tag der eigenen Hochzeit. Und Heiraten ist wieder schwer in Mode. Ob in der Kirche, in einer freien Trauung oder im Ausland: Immer mehr junge Paare entschließen sich zum offiziellen Jawort. Doch warum erlebt der Bund fürs Leben derzeit einen solchen Boom? Schließlich gibt es doch weitaus ungezwungenere Lebensformen, die nicht weniger gesellschaftlich anerkannt sind. Die Filmemacherin Julia Knopp ist diesem Phänomen auf den Grund gegangen. In ihrer ZDF-Reportage "37°: Countdown zum Hochzeitstraum" begleitet sie dafür drei Paare auf ihrem Weg zum Traualtar.

Nadia und Thomas wollen ihre Beziehung "auf eine andere Stufe heben". Bei den Vorbereitungen ihrer Hochzeit lassen sich die Mittdreißiger deshalb nicht lumpen: Rund 60.000 Euro wird ihr Luxusevent in der schönen Pfalz am Ende kosten. Unterstützung in der Vorbereitung bekommen sie von einer Weddingplanerin. Doch kann sie allen Wünschen gerecht werden?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Marian und Basti setzen hingegen auf das Motto "Do it yourself": Die standesamtliche Trauung der Hannoveraner soll im Park stattfinden. Alle Vorbereitungen teilen sie unter sich, ihrem Freundeskreis und ihren Angehörigen auf. In erster Linie ist die Hochzeit für sie eine Liebesbekundung. Gleichzeitig sehen sie die Eheschließung allerdings auch als einen Ausdruck von Gleichstellung.

Die mit Abstand komplizierteste Trauung steht schließlich Franzi und Ante bevor: Das junge Paar hat sich entschieden, auf der kroatischen Insel Krk zu heiraten. Der kroatisch-stämmige Bräutigam hatte dort oft seine Ferien verbracht. Doch die Einreisebeschränkungen der Corona-Pandemie könnten den Plan vereiteln: Werden Franzi und Anti dennoch wie geplant, kirchlich heiraten?

37°: Countdown zum Hochzeitstraum – Di. 17.08. – ZDF: 22.15 Uhr