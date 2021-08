"How I Met Your Father": Hilary Duff postet Foto vom Set

Nach "How I Met Your Mother" heißt es bald: "How I Met Your Father". Die Dreharbeiten zur neuen Serie haben begonnen, nun postete Hauptdarstellerin Hilary Duff ein erstes Foto vom Set.

In 208 Episoden und insgesamt neun Staffeln erzählte die TV-Serie "How I Met Your Mother" davon, wie Ted Mosby (Josh Radnor) seine Frau und die Mutter seiner Kinder kennenlernte. Wie bereits im April bekannt wurde, soll nun sieben Jahre später ein Spin-off der beliebten Show folgen, das mit Hilary Duff in der Hauptrolle prominent besetzt ist. Nun teilte die Schauspielerin bei Instagram ein erstes Bild vom "How I Met Your Father"-Set.

Zu sehen ist die 33-Jährige mit ihren Co-Stars. Das Foto zeigt unter anderem Chris Lowell ("Veronica Mars"), Tom Ainsley ("The Royals), Francia Raisa ("Grown-ish") und "Life of Pi"-Star Suraj Sharma. "Wer ist bereit für uns?", schreibt Duff unter ihrem Post. "Vielleicht haben wir vor der Wohnung einer bestimmten Person gesessen, vielleicht auch nicht ..."

In der Hulu-Produktion "How I Met Your Father" erzählt Sophie (Duff) ihrem Sohn, wie sie einst dessen Vater kennenlernte. Wie in der Original-Serie soll es dabei Zeitsprünge in die Vergangenheit geben, in diesem Fall ins Jahr 2021. Damals diskutierten Sophie und ihre Freunde über den Sinn des Lebens und die schier unendlichen Möglichkeiten von Dating-Apps. Wann die Show starten soll, ist bislang noch nicht bekannt.

"How I Met Your Father" ist nicht das erste Spin-off zu "How I Met Your Mother": Bereits 2013 bestellte CBS einen Pilotfilm namens "How I Met Your Dad" mit Greta Gerwig in der Hauptrolle. Die Serie wurde letztlich allerdings nicht umgesetzt.