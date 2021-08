Die Wand: Kritik zum Film bei ARTE

Die Wand ist durchsichtig. Doch sie ist da. Überall, wie eine Halbkugel gespannt über dieses Stück Bergwelt, in dem die junge Frau (Martina Gedeck) fortan eingesperrt ist. Einen Weg nach draußen gibt es nicht. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als den nach innen, in ihre Gedanken zu beschreiten und dabei halbwegs bei Sinnen zu bleiben. "Die Wand" (2011) gehört zu den bemerkenswertesten deutschen Filmen der vergangenen Jahre. Fraglos auch zu den anstrengendsten. Aber ganz sicher zu den schönsten. ARTE zeigt das ungewöhnliche Projekt, das nahezu 400.000 Zuschauer in den Kinos sahen, nun erneut.