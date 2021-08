Die Eifelpraxis: Jessica Ginkel löst Rebecca Immanuel als Hauptdarstellerin ab

Mit der neuen Darstellerin Jessica Ginkel wurden im Sommer 2021 zwei neue Filme der Reihe gedreht, die am 3. und am 10. September 2021 in der ARD ausgestrahlt werden. In "Familiengeheimnisse", der zehnten Episode der Reihe, ist sie nicht der einzige Neuzugang. Corinna Kirchhoff als Matriarchin der Monschauer Apothekerdynastie Röver, Barnaby Metschurat als Vickys Bruder und Carlotta von Falkenhayn als Vickys Tochter stoßen zu dem eingespielten Darstellerensemble um Simon Schwarz alias Hausarzt Dr. Wegner.

In "Die Eifelpraxis: Familiengeheimnisse" könnte Dr. Chris Wegner Unterstützung in der Eifelpraxis gut gebrauchen. Eine Idealbesetzung für die freie Stelle als Versorgungsassistentin wäre Vicky aus Berlin, die gerade mit ihrer Tochter Kim auf Besuch in Monschau weilt. Dass sie an dem Job interessiert sein könnte, wagt Chris jedoch kaum zu hoffen. Die selbstbewusste Tochter der Apothekerin Heidelinde Röver hat ihrer Heimat vor langem den Rücken gekehrt und es bis an die berühmte Charité geschafft. Was sollte sie also an einer Rückkehr in die Provinz reizen? Gebraucht wird Vicky auch in ihrer Familie. Schon bald kommt sie dahinter, dass ihre Mutter ernste gesundheitliche Probleme hat. Trotz rätselhafter Lähmungssymptome und starker Schmerzen muss die 65-Jährige überzeugt werden, sich helfen zu lassen.