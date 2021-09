Die Eifelpraxis – Familiengeheimnisse: Erste Folge mit der neuen Assistentin

Ein Hauch von Großstadtluft weht durch die engen Gassen des beschaulichen Örtchens Monschau in der Eifel: Vicky Röver (Jessica Ginkel), die Tochter einer alteingesessenen Apothekendynastie, kehrt nach Jahren in Berlin zurück in die alte Heimat. Eigentlich will sie nicht lange bleiben: Ein paar Tage zum Geburtstag ihrer Mutter Heidelinde (Corinna Kirchhoff) sollten genügen. Doch dann kommt alles anders ... "Familiengeheimnisse", die zehnte Folge der beliebten ARD Degeto-Reihe "Die Eifelpraxis", ist nun erstmals im Ersten zu sehen.