Dwayne Johnson: Polizist sieht genauso so aus wie "The Rock"

Dwayne "The Rock" Johnson in Kampfesmontur, mit einer Sonnenbrille auf der Nase und einem lässigen Grinsen auf den Lippen: So kennt man den Schauspieler unter anderem aus Filmen wie "Hobbs & Shaw". Deshalb dürfte vielen Twitter-Usern das Besondere an einem viral gegangenen Bild erst auf den zweiten Blick aufgefallen sein. Es zeigt einen Polizisten, just in jener charakteristischen Montur und mit einer frappierenden Ähnlichkeit zu Dwayne Johnson – inklusive beachtlicher Muskelberge.