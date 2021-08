Jungle Cruise: Disney plant Fortsetzung des Films

Die Reise des Skippers Frank Wolff (Dwayne Johnson) und der Wissenschaftlerin Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) geht weiter: Wie das US-Portal "The Hollywood Reporter" am Montag berichtete, soll "Jungle Cruise" eine Fortsetzung bekommen. Blunt und Johnson sollen als Castmitglieder zurückkehren, ebenso wie der Drehbuchautor Michael Green und der ausführende Produzent Scott Sheldon. Ein erneuter Einsatz des Regisseurs Jaume Collet-Serra sowie des Produzententeams John Davis, John Fox, Beau Flynn, Johnson, Dany Garcia und Hiram Garcia wird ebenfalls erwartet.

Grund für die schnelle Entscheidung sind vermutlich die durchaus beachtlichen Einspielergebnisse: Erst am Wochenende hatte der Film an den US-Kinokassen die 100-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen durch die Delta-Variante ist diese Zahl durchaus zufriedenstellend. Weltweit liegt das Einspielergebnis derzeit sogar bei 187 Millionen Dollar. Über den VIP-Zugang auf Disney+ konnte "Jungle Cruise" in den ersten drei Tagen nach seinem Start am 30. Juli zudem mehr als 30 Millionen Dollar generieren.