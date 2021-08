SAT.1 belgeitet Fahrrad-Cops im Einsatz

Die Anzahl der Fahrradfahrer gerade in den Innenstädten nimmt rapide zu. Statistiken belegen das. Allein Berlin hat im Juni 2020 im Vergleich zum Juni des Vorjahres 26 Prozent mehr Radfahrer gezählt. In München treten heute mehr als 20 Prozent mehr Menschen in die Pedale als noch in den Jahren zuvor. Das Problem aber ist: Je mehr Radfahrer auf engen Straßen und nur unzureichend gesicherten Radwegen unterwegs sind, desto mehr Unfälle gibt es mit den vielen Pedalrittern.