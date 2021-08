Anna Kraft: Moderatorin hat Multiple Sklerose

Sportmoderatorin Anna Kraft ist unheilbar krank. Wie sie jetzt in einem RTL-Interview verriet, leidet sie an Multipler Sklerose. Die Diagnose kam aus dem Nichts.

Bereits seit über sechs Jahren lebt Kraft mit MS. Die Diagnose erhielt sie, nachdem sie sich wegen eines vermeintlich eingeklemmten Nervs im Rücken im Krankenhaus untersuchen ließ. "Multiple Sklerose – ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das ist", sagt Kraft. "Die Ärztin hat versucht, es mir zu erklären, aber ich war so geschockt, hab' geweint. Ich habe es gar nicht verstanden und habe versucht, es zu googlen."

Was sie bei Google sah, war ein Schock. "Die Fotos zeigen ja dann direkt Menschen im Rollstuhl", so Kraft. Da frage man sich natürlich, ob man auch im Rollstuhl endet, so Kraft. Die Reaktion ihres Lebensgefährten Wolff-Christoph Fuss auf die Nachricht damals: "Ach du Sch..." Mit dem bekannten Fußball-Kommentator hat Anna Kraft mittlerweile zwei Kinder. "Ich hatte unproblematische Schwangerschaften", erklärt Kraft. Die Schwangerschaft habe die MS sogar unterdrückt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Kraft hat bislang einen eher leichten Verlauf, ist im Gegensatz zu anderen Patienten nicht auf eine Gehilfe angewiesen. Dennoch spürt sie die Krankheit – an manchen Tagen weniger, an anderen Tagen mehr. "Ich hab die Ameisen im Arm und im Fuß, da kribbelt's, dann ist es wie eingeschlafen. Ich hab manchmal ein bisschen Spastik in der Hand."

MS ist unheilbar, Anna Kraft wird immer mit der Krankheit leben müssen. "Manchmal habe ich so Tage, da denke ich darüber nach: Was ist in 20 Jahren?", sagt die 35-Jährige. "Das versuche ich dann ganz schnell wieder auszublenden."

Anna Kraft arbeitete jahrelang bei Pay-TV-Sender Sky. Später wechselte die ehemalige Leichtathletin zum ZDF und zu Eurosport. Ab der Saison 2021/22 ist sie für RTL im Einsatz. Die Sendergruppe überträgt u.a. die Spiele der Europa Leaugue und Conference League.

MS ist eine chronische Entzündung des Nervensystems. U.a. ist auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an MS erkrankt, sie ist bei längeren Strecken auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen.