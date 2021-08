Jenke macht bei ProSieben Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?

Ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Wer es noch nicht wusste, wird wohl spätestens in den Werbeblöcken des neuen JENKE-Experimentes daran erinnert, das jedoch nicht mehr so heißt, weil das Format so betitelt beim langjährigen Jenke-Arbeitgeber RTL ein non-fiktionaler Blockbuster war. Wobei es wirklich interessant sein wird, zu beobachten, welche Produkte und Marken in einer – wohl quotenstarken- Primetime-Show werben, die unseren Konsum kritisch hinterfragt.