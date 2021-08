The Biggest Loser – Family Power Couples: Jetzt sind Eltern und Kinder dran

Gemeinsam wollen die "Family Power Couples" bei "The Biggest Loser". Die acht Teams bestehen jeweils aus einem Elternteil und einem Kind.

The Biggest Loser – Family Power Couples

Schweres Übergewicht ist eine der gefährlichsten Volkskrankheiten. Und oft beginnt der Kampf gegen Fettpölsterchen und -ringe schon im Jugend- und Teenager-Alter. Daher ist der Grundgedanke von "The Biggest Loser – Family Power Couples" durchaus zu begrüßen. Gerade beim Ringen um eine Gewichtsreduktion und das Einführen eines gesünderen Ernährungsstils ist der familiäre Rückhalt besonders wichtig. Christine Theiss, Ex-Leistungssportlerin, promovierte Medizinerin und Fitness-Expertin, begleitet im neuen Abnehm-Show-Ableger auf SAT.1 acht Familien-Gruppen, bestehend aus einem Elternteil mit einem Kind im Alter zwischen 15 und 26 Jahren auf ihrer ganz persönlichen Heldenreise.

Acht solche "Power-Couples", also Familien-Duos aus jeweils Mutter oder Vater und einem Sprössling, ziehen in den Wettkampf, der üblicherweise mit einem Schockmoment beginnt: dem Wiegen! Doch begleitet von den erfahrenen Experten Ramin Abtin, dem Arzt Christian Westerkamp und dem Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer sollte dem Start in ein besseres, weil ausgeglicheneres und bewegungsfreudiges Leben nichts im Wege stehen.