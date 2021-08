Polizeiruf 110 "Bis Mitternacht": Unerbittlich tickt die Uhr

Als dann auch noch das Vertrauen ihrer Vorgesetzten in sie schwindet, gerät sie selbst in einen Strudel aus Verzweiflung und Frust, der droht, den Fall außer Kontrolle geraten zu lassen. Schafft die Polizistin es, in den Kopf des Verdächtigen zu gelangen und das Ruder noch herumzureißen? Oder ist der vermeintliche Täter zu clever oder am Ende gar unschuldig?