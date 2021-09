Stralsund – Medusas Tod: Kritik zum Film im ZDF

Der Krimi "Stralsund – Das Manifest" hatte viele Fragen offen gelassen. Die Auflösung folgt nun zum ungewöhnlichen Sendetermin am Mittwochabend.

Wieder ein Schockmoment gleich zu Beginn: Ein wehrloser, gefesselter Mann wird von zwei vermummten Tätern auf einer Wiese eiskalt ermordet – durch einen Kopfschuss. Danach wird die Leiche mit Benzin übergossen und auf freiem Feld entzündet. So gruselig, so brutal: Und doch wirkt der Auftakt wie ein Fremdkörper beim neuen ZDF-Krimi "Stralsund – Medusas Tod", der den Film "Stralsund – Das Manifest" vom vergangenen Samstag fortsetzt und zu einem Ende führt. Es ist eine Extraschicht, die die Ermittler Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Heldt) einlegen. Und sie fällt in vielerlei Hinsicht betrüblich aus.