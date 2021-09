The Taste 2021: SAT.1 gibt trotz enttäuschender Quoten noch nicht auf

Es sind bei Weitem keine rosigen Aussichten für die nun startende neunte Staffel von "The Taste": Seit Beginn der Koch-Castingshow im November 2013 zeigt der Trend der Einschaltquoten klar bergab. Waren es in der ersten Staffel noch durchschnittlich 1,98 Millionen Menschen, die sich für die kulinarischen Wettstreitigkeiten auf SAT.1 interessierten, so erreichte das Format in der zuletzt gezeigten achten Staffel im Herbst 2020 gerade einmal 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Durchschnitt. Bei der umworbenen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte sich die durchschnittliche Zuschauerzahl sogar von 1,20 Millionen auf 0,56 Millionen mehr als halbiert. Dennoch scheint der Sender nicht aufgeben zu wollen und geht auch in diesem Herbst mit neun brandneuen Folgen an den Start.