Sharon Stone trauert um ihren kleinen Neffen

Der kleine River William Stone wurde nur elf Monate als. Am Montag starb der Neffe von Schauspielerin Sharon Stone an multiplem Organversagen.

Es ist ein trauriges Video, welches die US-Schauspielerin Sharon Stone am Montag auf ihrem Instagram-Account teilte: Begleitet von dem Song "Tears In Heaven" von Eric Clapton sieht man ihren kleinen Neffen River William im Bett spielen. Man sieht ihn mit seinen ersten Zähnchen lachen und mit seiner Patentante Sharon kuscheln. Ganz am Ende folgt eine Porträtaufnahme des Jungen, gefolgt von den Zeilen: "River William Stone: Sept. 8, 2020 – Aug. 30, 2021". Denn River William ist im zarten Alter von gerade einmal elf Monaten gestorben.

Bereits vor vier Tagen hatte die Schauspielerin auf den dramatischen Gesundheitszustand ihres Neffen und Patensohns aufmerksam gemacht: Auf Instagram postete die 63-Jährige ein Fotos des scheinbar schlafenden Kleinkinds, welches an unzählige Schläuche und medizinische Messgeräte angeschlossen ist. Dazu schrieb Stone: "Mein Neffe und Patensohn River Stone wurde heute mit totalem Organversagen in seinem Kinderbett gefunden. Bitte betet für ihn. Wir brauchen ein Wunder."

Dieser wie auch der jüngste Post wurde von zahlreichen Usern, darunter einige Prominente, kommentiert: Die Moderatorin Sharon Osbourne, die zudem die Ehefrau des Musikers Ozzy Osbourne ist, schrieb unter das Bild des kranken River: "Segne ihn und sende ihm viel Liebe und Gebet". Die Schauspielerin Kate Hudson wiederum schickte "Licht und heilende Liebe". Unter dem nun geposteten Video sammelten sich weitere Kondulenzbotschaften: "Ich sitze hier und weine", schrieb der Schauspieler Sean Hayes: "Es tut mir so leid, Sharon. Was für ein wunderschöner Junge. Ich sende all meine Liebe an dich und deine Familie." Schauspielerin Hilary Swank schrieb, dass sie für die gesamte Familie Stone bete, während Selma Blair kurz bekannte: "Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott."