The Taste 2021: Sendetermine, Start und Jury der 9. Staffel bei SAT.1

Ab September läuft bei SAT.1 die neue Staffel von "The Taste". Kann Alex Kumptner seinen Titel verteidigen, holt Frank Rosin endlich seinen ersten Sieg oder hat mal wieder Alexander Herrmann die Nase vorn? Hier gibt es alle Infos zur neuen Staffel.

Wann startet die neunte "The Taste"-Staffel? Die neuen Folgen sind ab Mittwoch, 1. September 2021, bei SAT.1 zu sehen. Sie laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie bei Streaming-Anbieter Joyn auf Abruf sehen. Die neunte Staffel umfasst neun Folgen.

Die Sendetermine von "The Taste" im Überblick Folge 1: 1. September 2021, 20.15 Uhr

Folge 2: 8. September 2021, 20.15 Uhr

Folge 3: 15. September 2021, 20.15 Uhr

Folge 4: 22. September 2021, 20.15 Uhr

Folge 5: 29. September 2021, 20.15 Uhr

Folge 6: 6. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Folge 7: 13. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Folge 8: 20. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Folge 9 - Finale: 27. Oktober 2021, 20.15 Uhr Wer sind die Kandidaten? Bei "The Taste" können sowohl Hobby- als auch Profiköche mitmachen. Zum Beginn der Staffel entscheidet sich, wer einen Platz in einem der Teams ergattert.

Wer kommt in welches Team? Zu Beginn der Staffel stellen sich die Hobby- und Profiköche mit ihrem ersten Löffel vor. Die Jury verkostet blind, weiß also nicht, wer welchen Löffel gemacht hat. Wenn ein Coach von einem Löffel begeistert ist, bietet er dem Kandidaten einen Platz in seinem Team an. Haben mehrere Coaches Interesse, entscheidet der Kandidat, zu welchem Coach er geht. Im Laufe der Staffel können sich die Teams aber noch verändern: Jeder Coach darf pro Staffel einen Joker für einen ausgeschiedenen Kandidaten ziehen und diesen in sein Team holen.

Wer fliegt raus? Wer kommt weiter? Pro Show müssen zwei Kandidaten gehen. Der Coach, dessen Team im Teamkochen verloren hat, muss einen Kandidaten nach Hause schicken. Nach dem Solokochen müssen alle Kandidaten, die mindestens einen roten Stern von einem der Coaches für den schlechtesten Löffel bekommen haben, ins Ausscheidungskochen. Hier entscheidet wie beim Teamkochen der Gast-Juror, welcher Löffel ihm am wenigsten geschmeckt hat.

Wer bildet die Jury von "The Taste"? Die Jury bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Erneut sind Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner die Coaches. Die meisten Siege hat Alexander Herrmann auf dem Konto, er führte bereits vier Mal eines seiner Talente zum Sieg. Im vergangenen Jahr gewann Kumptner mit Profikoch Lars direkt in seiner Premierenstaffel. Frank Rosin, der von Beginn an dabei ist, wartet noch auf seinen ersten Sieg. Auch Tim Raue, der seit der siebten Staffel als Coach bei "The Taste" im Einsatz ist, hat noch kein Talent zum Sieg geführt.

Wer ist die Moderatorin von "The Taste"? Curvy Model Angelina Kirsch trat 2020 die Nachfolge von Christine Henning an und moderiert auch die neunte Staffel der SAT.1-Kochsendung.

Wie sind die Regeln? "The Taste" erinnert ein wenig an "The Voice of Germany". Zum Auftakt kochen die Kandidaten kleine Gerichte, die auf einen Löffel passen und versuchen, einen Platz in einem der Teams zu ergattern. Während die Coaches probieren, wissen sie nicht, wer gekocht hat.

Sobald die Teams vollständig sind, geht es auch schon wieder ans Aussieben. In jeder Folge gibt es zu einem bestimmten Motto ein Teamkochen, ein Solokochen und ggfs. ein Ausscheidungskochen. Beim Teamkochen kochen alle Kandidaten, jedes Team schickt aber nur einen Löffel ins Rennen. Ein Gast-Juror bewertet die Löffel. Das Team, das verliert, muss einen Kandidaten nach Hause schicken, der Coach des jeweiligen Teams entscheidet. Im Solokochen vergeben die Juroren in der Blind-Verkostung goldene Sterne für den ihrer Ansicht nach besten Löffel und rote Sterne für den schlechtesten. Die Kandidaten mit "Roten Sternen" müssen ins Ausscheidungskochen. Der Gast-Juror entscheidet, wer rausfliegt.

Jeder Coach darf pro Staffel per Joker einen ausgeschiedenen Kandidaten aus einem anderen Team in sein Team holen. Der Sieger von "The Taste" erhält ein eigenes Kochbuch sowie 50.000 Euro Preisgeld.