DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München live in der ARD

In Gladbach eröffneten die Bayern die Bundesliga-Saison, nun ist der Rekordmeister erneut am Niederrhein gefordert. Schon in der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Klassiker.

Sechsmal trafen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München im DFB-Pokal in den vergangenen 40 Jahren aufeinander. Als Sieger verließen stets die Bayern den Platz. Einzige Ausnahme: Im Herbst 1987 setzten sich die Münchner erst im Wiederholungsspiel durch, das Michael Rummenigge mit einem Doppelpack in der Verlängerung entschied.

Diesmal jedoch stehen die Zeichen nicht schlecht für die Gladbacher von Trainer Adi Hütter. In der Liga rangen sie den Gästen aus Bayern zum Auftakt daheim ein 1:1 ab. Der FC Bayern mit Trainer Julian Nagelsmann wird derweil alles daran setzen, nicht wie im Vorjahr schon wieder in Runde zwei die Segel streichen zu müssen. Damals unterlag man noch mit Hansi Flick an der Linie überraschend Holstein Kiel und musste den ewigen Traum von Triple schon früh in der Saison begraben. Nagelsmann muss wegen einer Corona-Infektion aber aus dem Homeoffice agieren, an der Seitenlinie wird Co-Trainer Dino Toppmöller stehen.