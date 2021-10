ZDF-Doku zeigt, wie Palliativärzt*innen helfen

"Jeder Mensch soll in Würde und schmerz- und angstfrei gehen können." Diesen Satz hat sich Dr. Sabine Drengenberg zur Lebensaufgabe gemacht. Einen Menschen in den letzten Monaten, Wochen, Tagen oder Augenblicken seines Daseins zu begleiten, ist – das zeigt die "37°"-Reportage "Die letzten guten Tage: Wie Palliativärzt*innen helfen" eindrücklich – kein leichtes Unterfangen. Selbst dann nicht, wenn man so viel Herzblut in seine Arbeit steckt, wie es Sabine Drengenberg tut.