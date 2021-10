Bring mich nach Hause: Kritik zum ZDF-Film

Da es keine Patientenverfügung gibt, steuern Ulrike und Sandra in einen großen Streit: Als überzeugte Christin glaubt Ulrike fest an eine Genesung ihrer Mutter. Die faktenbasierte Sandra hält sich hingegen an die Aussagen der Ärzte, die eine Heilung nach so langer Zeit ausschließen. Am Ende setzt sich Ulrike durch, und Martina landet in einem kirchlich geführten Pflegeheim.